За смерть известного воронежского тренера по боксу в ДТП никого не накажут

Сергей Богословский (справа) погиб сразу после ДТП. Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

В Советском районном суде решили закрыть уголовное дело по факту смерти известного воронежского тренера по боксу Сергея Богословского в ДТП в ночь с 11 на 12 марта.

Напомним, 11 марта в 23.25 у дома № 17А по улице Космонавтов столкнулись «Шевроле Лачетти», «Мицубиси Лансер» и «Рено Логан». Виноватым в аварии признали водителя французской иномарки. Именно 57-летний Вячеслав М. не остановился на перекрестке, хотя горел красный свет, и врезался в «Мицубиси». После этого «Шевроле» ударил еще и «Рено», стоявший на светофоре.

Три машины после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

60-летний Сергей Богословский, ехавший в «Шевроле», погиб сразу. Не стало мастера спорта по боксу СССР, специалиста, тренировавшего призеров первенства России Леона Битюцких, Ростислава Полина, победителя первенства России и призера первенства Европы Андрея Ченцова, обладателя Кубка мира по кикбоксингу Руслана Турлапова. А водителя «Шевроле» и 26-летнего мужчину, рулившего «Мицубиси», отвезли в больницу.

На суде родственники погибшего тренера примирились с виновником аварии (кстати, коллегой Богословского). Также на заседании учли, что он возместил ущерб от аварии. И сочли возможным прекратить уголовное дело.