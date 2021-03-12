В Воронеже на перекрестке столкнулись три иномарки: один погибший, двое раненых

Одна из машин после столкновения отлетела в сторону. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 11 марта, в 23.25 у дома № 17А по улице Космонавтов случилось смертельное ДТП.

57-летний водитель «Шевроле Лачетти» ехал по улице Пешестрелецкой в направлении Донбасской. На перекрестке он не остановился, несмотря на красный свет. И врезался в «Мицубиси Лансер», ехавший по улице Космонавтов от Ворошилова в направлении улицы Машиностроителей. А потом «Шевроле» столкнулся еще и с «Рено Логан», стоявшим на светофоре.

60-летний воронежец, ехавший в «Шевроле», умер на месте ДТП. 57-летний предполагаемый виновник аварии и 26-летний мужчина, руливший «Мицубиси», с травмами разной степени тяжести попали в больницу. Водителю «Рено» серьезная медицинская помощь не потребовалась.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства смертельной аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 11 марта случилось 122 ДТП, из них 94 – в Воронеже, 26 – в районах, 2 – на федеральных трассах. В четырех авариях один человек погиб, пять получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД. – 779 водителей оштрафовали за превышение скорости. Еще 13 поймали пьяными за рулем.