В Воронежской области водитель «Мазды» опрокинулся в кювет и погиб

"Мазда" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 27 июня, в 2.30 в Лисках на улице Матросова случилось ДТП. 42-летний водитель «Мазда 6» потерял контроль над машиной. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель и его пассажирка, 40-летняя женщина, получили тяжелые травмы и попали в больницу. Мужчину, рулившего «Маздой», спасти не удалось. Полицейские выясняют, почему он не справился с управлением машиной.

- Всего 27 июня в Воронежской области случилось 98 ДТП, из них 58 – в Воронеже, 28 – в районах и еще 13 – на федеральных трассах. В 11 авариях один человек погиб, 15 получили травмы. Автоинспекторы остановили 27 пьяных водителей и еще шестерых выехавших на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Сутками ранее, 26 июня, для сравнения, случилось 110 ДТП, в десяти из них также получили травмы 15 человек. Но в прошлую субботу в авариях никто не погиб.