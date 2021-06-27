В Воронежской области иномарка вылетела в кювет и опрокинулась: ранены женщина и 14-летний подросток

33-летнюю женщину и 14-летнего подростка на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В субботу, 26 июня, на 52 километре дороги Анна-Бобров 31-летний житель Тамбова, руливший «Рено-Логан», потерял контроль над машиной. Иномарка выехала на обочину, а потом опрокинулась в кювет.

В ДТП пострадали ехавшие в «Рено» 33-летняя женщина и 14-летний подросток, оба – жители Тамбова. Их отвезли в больницу. Водителю госпитализация не потребовалась. Полицейские разбираются, почему он не справился с управлением машиной.

- Всего в Воронежской области 26 июня случилось 110 ДТП, из них 70 - в Воронеже, 31 – в районах, 9 – на федеральных трассах. В десяти авариях получили травмы 15 человек. Автоинспекторы задержали 21 пьяного водители и еще троих ехавших на красный свет, - сообщили в региональном ГУ МВД.