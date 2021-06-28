Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2021 9:59

Воронежцы установили рекорд по посещению пляжей

Из-за жары горожане массово потянулись к водоемам
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

В выходные воронежцы установили рекорд по посещению пляжей. Из-за аномальной жары горожане массово отправились к воде в поисках прохлады. Традиционно много отдыхающих было на городских пляжах водохранилища и на реке Усманке. К сожалению, в субботу на популярном пляже в Боровом, утонул человек.

Сотни горожан устремились на реку Воронеж в поселки Чертовицы, Рыбачье и Рамонь. На дороге в Чертовицы в воскресенье даже образовалась огромная автомобильная пробка. Фотографии переполненных пляжей и дорог к ним горожане разместили в соцсетях.