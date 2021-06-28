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В выходные воронежцы установили рекорд по посещению пляжей. Из-за аномальной жары горожане массово отправились к воде в поисках прохлады. Традиционно много отдыхающих было на городских пляжах водохранилища и на реке Усманке. К сожалению, в субботу на популярном пляже в Боровом, утонул человек.

Сотни горожан устремились на реку Воронеж в поселки Чертовицы, Рыбачье и Рамонь. На дороге в Чертовицы в воскресенье даже образовалась огромная автомобильная пробка. Фотографии переполненных пляжей и дорог к ним горожане разместили в соцсетях.