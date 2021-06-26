У популярного в Воронеже пляжа утонул молодой человек

В это время на пляже было уже довольно много людей Фото: СОЦСЕТИ

Утро 26 июня было омрачено для воронежцев, решивших провести его на пляже в микрорайоне Боровое. Примерно в 10:30 водолазы достали из воды тело 22-летнего парня. Молодой человек пропал еще вечером 25 июня - его близкие заявили о том, что им нужна помощь в поиске. Что привело к несчастному случаю, пока остается неизвестно.

20 июня трагический несчастный случай произошел на озере Большом в микрорайоне Подклетное. 32-летний мужчина отдыхал на пляже вместе с компанией и решил искупаться. Приятели хватились его не сразу...

Ранее мы также писали, как в Воронеже 10-летняя школьница утонула в Дону. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета 30 мая.

Отметим, что в Воронеже и области сохраняется аномальная жара, в это время необходимо быть максимально внимательными, особенно во время отдыха на воде.