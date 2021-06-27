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Спорт27 июня 2021 11:08

Воронежский «Факел» победил красноярский «Енисей»

Единственный гол в матче забил Олег Дмитриев
Юрий КОЗЛОВ
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В матче с "Енисеем" борьбы было сколько угодно, а гол всего один.

В матче с "Енисеем" борьбы было сколько угодно, а гол всего один.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Во втором матче в субботу, 26 июня, «Факел» одолел красноярский «Енисей». Борьба на поле шла упорная. Все решил один гол – полузащитник Олег Дмитриев мастерски исполнил штрафной – 1:0.

Напомним, утренний матч 26 июня на сборах в подмосковных Бронницах с московским «Велесом» завершился для «Факела» ничьей – 1:1. В этом матче отличился защитник Михаил Смирнов, причем также после розыгрыша «стандарта».

Следующий матч «Факела» в рамках подготовки к новому сезону пройдет 30 июня. Утром соперником нашей команды станет астраханский «Волгарь» (игра начнется в 11.00). А вечером «Факел» сразится с командой Премьер-лиги – ФК «Химки».