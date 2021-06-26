Воронежский «Факел» сыграл вничью с московским «Велесом»

Единственный гол "Факела" в матче с "Велесом" забил Михаил Смирнов. Фото: с сайта ФК "Факел"

Первая игра «Факела» в субботу, 26 июня, на сборе в подмосковных Бронницах завершилась вничью.

В первом тайме матч с соседом по итоговой таблице прошедшего сезона, московским «Велесом», финишировавшим восьмым («Факел», напомним, занял девятое место), прошел больше в позиционной борьбе. Команды больше преуспели в разрушении, чем в созидании.

В начале второго тайма спокойное течение матча прервал штрафной «Факела» с правого фланга, завершившийся голом. Защитник Михаил Смирнов нанес удар, который в дворовой игре в 300 дал бы большие бонусы, - от штанги мяч пересек линию ворот и вылетел в поле. Бывает, что такие голы по невнимательности судьи не засчитывают, однако это был не тот случай.

Столичные футболисты вскоре смогли сравнять счет. А потом игра успокоилась, и команды больше уже опасных моментов не создавали – 1:1.

Вечером 26 июня «Факел» проведет еще один матч – с красноярским «Енисеем». Игра начнется в 18.30.