Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2021 9:44

В Воронежской области град побил урожай на огородах

А в Воронеже по-прежнему жуткая жара, только в отдельных районах недолго шел дождь
Артем ИЛЬИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Такие вот градины выпали в Семилукском районе.

Такие вот градины выпали в Семилукском районе.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Сразу несколько сообщений о граде в Воронежской области в субботу, 26 июня, появилось в соцсетях. Выложили и фотки градин величиной с небольшое яйцо. Случилось это в поселке Орлов Лог и селе Стрелица Семилукского района, а также в поселке Луки Острогожского района.

С одной стороны, дождь с градом смягчил жару, с другой – у многих местных жителей он побил урожай на огородах.

В Воронеже тем временем никак не хочет уходить удушающая жара. Как сообщают в соцсетях, 26 июня недолгий дождь был только на улицах Путиловской и Перхоровича. В столице Черноземья синоптики обещают грозу в понедельник, 28 июня. После нее жара немного смягчится – до +27 градусов.