В Воронежской области град побил урожай на огородах

Такие вот градины выпали в Семилукском районе. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Сразу несколько сообщений о граде в Воронежской области в субботу, 26 июня, появилось в соцсетях. Выложили и фотки градин величиной с небольшое яйцо. Случилось это в поселке Орлов Лог и селе Стрелица Семилукского района, а также в поселке Луки Острогожского района.

С одной стороны, дождь с градом смягчил жару, с другой – у многих местных жителей он побил урожай на огородах.

В Воронеже тем временем никак не хочет уходить удушающая жара. Как сообщают в соцсетях, 26 июня недолгий дождь был только на улицах Путиловской и Перхоровича. В столице Черноземья синоптики обещают грозу в понедельник, 28 июня. После нее жара немного смягчится – до +27 градусов.