Cиноптики рассказали, когда в Воронеже спадет жара

На выходных будет еще жарко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские метеорологи рассказали, что аномальная жара продлится уже недолго. Ее финальным аккордом станет гроза 28 июня. Ветер после нее сменится на юго-западный, температура наконец-то должна опуститься ниже +30 градусов.

В ночь на субботу, 26 июня, ночь обещает быть ясной, хотя на луну периодически будут набегать облака. Столбик термометра будет держаться в районе +22 градусов. Днем снова прогнозируют переменную облачность. Снова будет жарко - +35.

В воскресенье, 27 июня, ночь будет та же, что и сутки назад, - +22 градуса, луна иногда будет скрываться за тучами. Да и днем все будет без перемен - +35. И снова солнце периодически будут скрываться за облаками.

В ночь на понедельник, 28 июня, сменится ветер – с восточного на юго-восточный. Но погода не поменяется – снова +22 и переменная облачность. Днем подует южный ветер. Будет солнечно, но высока вероятность дождя и грозы.

Во вторник, 29 июня, ночью снова подует новый ветер – на этот раз юго-западный. Температура будет держаться в районе +20, погода будет то ясной, то дождливой. Осадки принесут ослабление жары днем – до +27. Солнце иногда будет скрываться за тучами.