В Воронеже установлен еще один температурный рекорд

Пока жара не спала, хорошо немного охладиться у воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики рассказали об еще одном рекорде, который поставила аномальная жара в столице Черноземья. В четверг, 24 июня, воздух раскалился до 35,1 градуса. Побит рекорд 1981 года, когда столбик термометра достигал отметки в +33,5 градусов.

Напомним, рекордной стала жара и в среду, 23 июня, - +35 градусов. В 2019 году температура была чуть-чуть ниже - +34,8.

Аномальная жара будет гостить в Воронеже до понедельника, 26 июня. Потом температура постепенно снизится – по крайней мере опустится ниже 30 градусов.