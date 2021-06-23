В Воронеже жуткая жара побила очередной температурный рекорд

На солнце температура и вовсе приближается к +45. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже побит дневной температурный рекорд. Теперь самым жарким за всю историю наблюдений стал день 23 июня именно 2021 года - +35 градусов.

Надо сказать, предыдущий рекорд этого дня был установлен совсем – 23 июня 2019 года. Тогда ртутный столбик на градусниках достиг отметки в 34,8 градуса.

Всем, кто злится на нынешнюю духоту, стоит напомнить противоположный пример. День 23 июня 1983 года был скорее зимним – всего +3,7 градусов.

Напомним, нынешние аномально жаркие дни (местами по Воронежской области температура будет достигать +39 градусов), по прикидкам синоптиков, продлятся до конца недели. 27 июня разразится гроза, и после нее, по предварительным прогнозам, дневные температуры опустятся до +27…+28. Тоже жарковато, но уже вполне терпимо.