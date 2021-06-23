Жара в Воронежской области усилится до +39 градусов

От жары воронежцев может спасти воскресная гроза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики дали прогноз погоды в Воронежской области на ближайшие дни. По уточненным данным, температура в районах может колебаться от +34 до +39 градусов. Однако конец удушающей жаре близок.

- 27 июня высока вероятность грозы. После того, как она разразится, должно немного похолодать. Спадет сильная жара, будет уже в районе +27…+28. Так что можно будет вздохнуть несколько свободнее, - пояснили метеорологи.

Что же касается Воронежа, то в ночь на четверг, 24 июня, будет ясно при +22 градусах. Днем температура поднимется до +35. Будет солнечно.

В пятницу, 25 июня, ночью снова луну не будут закрывать облака, но синоптики обещают чуть более прохладную погоду, чем сутки назад, - +21. Днем столбик термометра поднимется до +36. Снова ни облачка.

В ночь на субботу, 26 июня, луна будет периодически скрываться за тучами при +22 градусах. Днем на солнце тоже будут набегать облака. Опять обещают +36.

В воскресенье, 27 июня, вместо восточного ветра подует юго-восточный ветер. Как и сутки назад, будет +22 при переменной облачности. Днем солнце периодически будет скрываться за тучами, возможна гроза. Столбик термометра поднимется до +35.