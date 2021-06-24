В Воронеже полицейские прокомментировали задержание начальника отдела по борьбе с коррупцией

Начальника отдела по экономической безопасности и борьбе с коррупцией, ворочавшего миллионными делами, подозревают во взятке в 150 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В региональном ГУ МВД прокомментировали задержание начальника 4-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Воронежской области:

- Руководителем ГУ МВД России по Воронежской области назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка. По имеющейся информации, он подозревается в незаконном получении денежного вознаграждения. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По данным ряда источников, начальника отдела подозревают во взятке в 150 тысяч рублей от местного предпринимателя. Он был известен тем, что вел следствия по делам «обнальщиков», по одному из них удалось вернуть в казну 200 миллионов рублей. Рисковать ради 150 тысяч высокопоставленному полицейскому было вроде бы незачем. А вот врагов, готовых его «подставить», у начальника хватало.

Кстати, в рамках того же дела был задержан заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Но его после допроса отпустили.