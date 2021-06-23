В Воронеже задержали замначальника отдела по борьбе с коррупцией

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 июня в столице Черноземья задержали заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Воронежу. Об этом «Комсомолке» сообщили собственные источники сразу нескольких силовых ведомств. Высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки.

Кроме того, задержан начальник 4-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Воронежской области.

Возбудили уголовные дела за получение взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Идут следственные действия.