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Общество23 июня 2021 8:23

«Черного кредитора», из-за которого лишились жилья 9 воронежцев, оставили в СИЗО

Общая сумма ущерба составляет более 26 млн рублей
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из зала суда, предоставлено потерпевшими

Фото из зала суда, предоставлено потерпевшими

Центральный районный суд 21 июня продлил срок пребывания в СИЗО подозреваемому в крупном мошенничестве Дмитрию Н. Он пробудет под стражей еще почти два месяца – до 17 августа. Об этом рассказала представитель потерпевших адвокат Светлана Чепилевич.

Защита безуспешно пыталась смягчить меру пресечения и добиться для «Черного кредитора» домашнего ареста. В залог предлагали 1 млн рублей. Против этого выступила сторона обвинения.

На данный момент в уголовном деле по ч. 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) 9 потерпевших. По версии следствия, общая сумма ущерба составила более 26 млн рублей.

Напомним, около трех лет, лишившиеся домов и квартир воронежцы, добивались возбуждения уголовного дела в отношении гражданина Н. Только после поездки в генеральную прокуратуру дело сдвинулось с мертвой точки и возбудили дело.

По версии следствия, гражданин Н. открыл свою фирму в Воронеже и предоставлял займы под залог имущества. Но под видом договоров займа люди подписывали документы о купле-продаже собственного жилья.