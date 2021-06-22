В Воронежской области от коронавируса умер двухлетний ребенок

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

В департаменте здравоохранения Воронежской области рассказали, что самой юной жертвой коронавируса ребенок в возрасте года и 10 месяцев. Самому пожилому жителю региона, умершему от ковида, было 102 года. Подробностей об этих пациентах врач не сообщают.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего стали болеть пассажиры городского транспорта, посетители торговых центров, развлекательных площадок, парков, баров и ресторанов. Они составляют 60% от общего количества зараженных.

В связи с ухудшением эпидобстановки, в оперштабе приняли решение о введении ограничений.