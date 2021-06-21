В Воронеже коронавирусом стали чаще болеть пассажиры маршруток и посетители ТЦ

Фото мэрия Воронежа

В Воронежской области зафиксировали рост заболеваемости ковидом. За минувшие сутки положительные тесты получили 199 человек. По данным Роспотребнадзора, чаще всего стали болеть пассажиры городского транспорта, посетители торговых центров, развлекательных площадок, парков, баров и ресторанов. Они составляют 60% от общего количества зараженных. Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба в понедельник, 21 июня.

При этом чаще всего опасная болезнь подтверждается у людей от 18 до 60 лет. За все время с начала пандемии инфекция подтвердилась уже у 88 330 жителей Воронежской области. Из них 3 667 умерли.

Поскольку заболеваемость взлетела, в регионе вернули ограничительные меры. На месяц в Воронеже отменили все массовые мероприятия, в ТЦ закрыли детские комнаты. Музеи, кинотеатры и театры вернутся к заполняемости на 50%.