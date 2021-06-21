Из-за вспышки коронавируса в воронежских ТЦ снова закроют детские комнаты

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Воронежской области снова вводят ограничения. На этот раз они коснуться детских комнат в торговых центрах. Их принято решение закрыть. Такое решение озвучили 21 июня на заседании регионального оперативного штаба.

Также губернатор рекомендовал руководству театров, кинотеатров, концертных залов и других развлекательных заведений уменьшить заполняемость залов до 50%. Кроме того, не исключено и введение и других антиковидных ограничений, но окончательное решение по ним власти региона примут позже.

Усиление санитарных мер вызвано резким всплеском коронавирусных заболевших. За неделю число госпитализированных пациентов в регионе увеличилось на 36%. А число пневмоний с мая выросло в два раза. Медики отмечают рост тяжелых форм течения заболевания.

В Роспотребнадзоре отметили, что чаще всего ковид диагностируют у тех, кто посещает общественные места. Среди них торговые центры, парки, бары и рестораны, а также у тех, кто пользуется общественным транспортом. Таких 60% среди заболевших.