Губернатор Александр Гусев раскритиковал коммунальщиков за проволочки при устранении аварий

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После того, как более двух суток в Воронеже устраняли два крупных прорыва на водопроводах в Левобережном районе, губернатор Александр Гусев поручил компании «РВК-Воронеж» и профильным чиновникам сократить время ликвидации коммунальных аварий. Об этом сообщили в облправительстве 21 июня.

Глава региона также призвал специалистов проанализировать ведение работ, насколько они были оперативны и принять решения для того, чтобы длительные сроки ликвидации больше не повторялись.

– Я понимаю ситуацию, которая там была – неудобство проведения работ, – но тем не менее сроки ликвидации были чрезвычайно длительными, – подчеркнул губернатор.

Напомним, из-за аварий на двух участках трубы на улице Урывского и в переулке Севастопольском жители Левобережного и Железнодорожного районов больше двух суток были лишены воды.