В Воронеже завершают ремонт двух водопроводов, из-за прорыва которых без воды осталось половина жителей Левого берега

фото Воронежского водоканала

По информации Воронежского водоканала, работы по ремонту двух водопроводов, из-за аварий на которых без воды сидят жители половины Левого берега, вышли на завершающую стадию

- И на Урывского, и в переулке Севастопольский закончена сварка, на стыки заливают свинец, это необходимо для уплотнения материала и более крепкого соединения на стыках трубопроводов. Учитывая диаметр труб, на это потребуется около двух часов. Потом будет производиться запуск воды в систему, - сообщили в РВК-Воронеж.

Поскольку система будет заполняться водой постепенно, чтобы не допустить порывов, ожидать ее в кранах можно не раньше позднего вечера.