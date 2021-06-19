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Общество19 июня 2021 19:08

В Воронеже завершают ремонт двух водопроводов, из-за прорыва которых без воды осталось половина жителей Левого берега

Воду планируют дать поздним вечером
Ярослав ИВАНОВ
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фото Воронежского водоканала

фото Воронежского водоканала

По информации Воронежского водоканала, работы по ремонту двух водопроводов, из-за аварий на которых без воды сидят жители половины Левого берега, вышли на завершающую стадию

- И на Урывского, и в переулке Севастопольский закончена сварка, на стыки заливают свинец, это необходимо для уплотнения материала и более крепкого соединения на стыках трубопроводов. Учитывая диаметр труб, на это потребуется около двух часов. Потом будет производиться запуск воды в систему, - сообщили в РВК-Воронеж.

Поскольку система будет заполняться водой постепенно, чтобы не допустить порывов, ожидать ее в кранах можно не раньше позднего вечера.