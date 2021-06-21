В Воронеже присяжные признали дочь виновной в убийстве 98-летней матери-инвалида

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт в отношении 69-летней жительницы Воронежа, которую обвиняют в убийстве 98-летней матери. Они признали ее виновной единогласно. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 21 июня.

При этом женщина продолжает отрицать свою вину и перед тем, как присяжные удалятся в совещательную комнату, просила народных судей ее оправдать. Окончательный приговор по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) вынесет областной суд.

Напомним, ЧП произошло в конце сентября 2020 года в одной из квартир на Ленинском проспекте. Правоохранители обнаружили тело престарелой женщины со следами побоев. Под подозрение попала ее дочь, которая утверждала, что ее «лежачая» мать несколько раз упала с дивана и потом скончалась. Однако криминалисты проверили характер телесных повреждений. Как показала экспертиза, старушка умерла от закрытой травмы груди с повреждением левого легкого. Чтобы отвести от себя подозрения дочь замаскировала следы гематом тональным кремом, прежде чем вызвать правоохранителей.