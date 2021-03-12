В Воронеже дочь убила свою 98-летнюю мать, устав ухаживать за ней

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Следователи СКР по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении 69-летний жительницы Воронежа, которую обвиняют в убийстве 98-летней матери. ЧП произошло в конце сентября 2020 года в одной из квартир на Ленинском проспекте. Правоохранители обнаружили тело престарелой женщины со следами побоев. Под подозрение попала ее дочь. Об этом сообщили в региональном СУ СКе 12 марта.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии). Первоначально дочь выдвигала версию, что ее «лежачая» мать попросту упала несколько раз с дивана и потом скончалась. Однако криминалисты проверили характер телесных повреждений. Под тяжестью доказательств женщина созналась, что она устала ухаживать за престарелой матерью и в тот злополучный день кинулась ее избивать руками и ногами. Озверевшая дочь била куда придется – в грудь, по голове, рукам и ногам. Не выдержав ударов, старушка скончалась на месте. Как показала потом экспертиза, она умерла от закрытой травмы груди с повреждением левого легкого.

Чтобы отвести от себя подозрения дочь замаскировала следы гематом тональным кремом, прежде чем вызвать правоохранителей.

Как рассказали в следственном управлении, перед завершением расследования, женщина снова попыталась отказаться от своих показаний, но правоохранители собрали исчерпывающие доказательства, чтобы предъявить ей обвинение.