Краеведческий музей и МТС озвучат фронтовые письма воронежских солдат

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Компания МТС и Воронежский областной краеведческий музей при поддержке правительства Воронежской области создадут аудиоспектакль, посвященный важнейшим вехам Воронежского сражения в 1942-1943 годах. «Рассказчиками» выступят озвученные фронтовые письма защитников Воронежа и мирных жителей, переживших фашистское нашествие и тяготы военной жизни. Аудиоспектакль «Победа. Между строк» войдет в экспозицию музея «Арсенал» 3 сентября 2021 года в честь 76-летия окончания Второй мировой войны и будет доступен для прослушивания всем посетителям культурного учреждения.

В рамках социально-исторического проекта «Победа. Между строк» правительство Воронежской области, компания МТС и Воронежский краеведческий музей накануне Дня памяти и скорби обратились к воронежцам с просьбой поделиться фронтовыми письмами своих предков из семейных архивов. На основе собранных писем организаторы проекта создадут аудиоспектакль о жизни и подвиге Воронежа, его жителей и защитников во время Великой отечественной войны.

В озвучивании фронтовых писем примут участие десятки неравнодушных воронежцев – известные культурные и общественные деятели, историки, краеведы, спортсмены, журналисты и простые горожане - потомки солдат, участвовавших в героической обороне и освобождении города от фашистских оккупантов. Диктором проекта станет любимый воронежский актер - Заслуженный артист России и обладатель театральной премии «Золотая маска» Камиль Тукаев.

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