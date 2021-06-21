Краеведческий музей и МТС озвучат фронтовые письма воронежских солдат

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Компания МТС и Воронежский областной краеведческий музей при поддержке правительства Воронежской области создадут аудиоспектакль, посвященный важнейшим вехам Воронежского сражения в 1942-1943 годах. «Рассказчиками» выступят озвученные фронтовые письма защитников Воронежа и мирных жителей, переживших фашистское нашествие и тяготы военной жизни. Аудиоспектакль «Победа. Между строк» войдет в экспозицию музея «Арсенал» 3 сентября 2021 года в честь 76-летия окончания Второй мировой войны и будет доступен для прослушивания всем посетителям культурного учреждения.

В рамках социально-исторического проекта «Победа. Между строк» правительство Воронежской области, компания МТС и Воронежский краеведческий музей накануне Дня памяти и скорби обратились к воронежцам с просьбой поделиться фронтовыми письмами своих предков из семейных архивов. На основе собранных писем организаторы проекта создадут аудиоспектакль о жизни и подвиге Воронежа, его жителей и защитников во время Великой отечественной войны.

В озвучивании фронтовых писем примут участие десятки неравнодушных воронежцев – известные культурные и общественные деятели, историки, краеведы, спортсмены, журналисты и простые горожане - потомки солдат, участвовавших в героической обороне и освобождении города от фашистских оккупантов. Диктором проекта станет любимый воронежский актер - Заслуженный артист России и обладатель театральной премии «Золотая маска» Камиль Тукаев.

«В своей работе мы стремимся сделать музейные экспонаты интересными для современных горожан. Поэтому охотно внедряем цифровые технологии, которые помогают в креативном формате рассказывать посетителям о важных исторических событиях. Например, после реконструкции в прошлом году у нас появился новый экспозиционный зал, где при помощи современных сервисов посетители смогут погрузиться в атмосферу военных лет, наглядно познакомиться с героями войны. Уверена, наш совместный проект с МТС - аудиоспектакль на основе фронтовых писем – станет ярким образцом использования мультимедийных средств в музейной сфере и будет интересен для посетителей разных поколений», - сказал директор Воронежского областного краеведческого музея Елена Вычерова.

«Наша главная задача – создать по-настоящему народный проект о связи поколений, где о войне рассказывают через личные письма непосредственные участники событий – отцы, дедушки и прадедушки воронежцев. Современные технологии помогут авторам писем снова обрести голос и поведать потомкам о великом подвиге – солдат и мирных жителей, взрослых и детей, переживших все ужасы войны, но сохранивших в себе лучшие человеческие качества. Мы приглашаем воронежцев к совместному творчеству - стать соавторами проекта и поделится фронтовыми посланиями, хранящимися в семейных архивах. Это могут быть письма с фронта и на фронт, детские и взрослые дневники или короткие записки, рассказы тыловиков. Именно они лягут в основу аудиопроекта и расскажут из первых уст истории о мужестве воронежцев во время Великой отечественной войны», - отметил директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

Чтобы поделиться фронтовыми посланиями из семейного архива, нужно прислать на официальный почтовый ящик проекта stroki.pobedy@yandex.ru фотографию или копию письма, указать свое имя и контакты для связи. Период приема фронтовых писем: с 22 июня по 22 июля 2021 года. Все присланные письма в электронном формате войдут в новую музейную экспозицию отдела Воронежского краеведческого музея – музея «Арсенал». Часть из присланных военных треугольников лягут в основу аудиоспектакля о Воронеже в годы Великой отечественной войны, потомки авторов писем получат возможность озвучить строки, написанные их мужественными предками.

О проекте.

«Победа. Между строк» — федеральный социальный проект МТС, направленный на сохранение военно-исторического наследия страны. Активно вовлекая жителей регионов России, в сотрудничестве с культурными, образовательными учреждениями и лидерами общественного мнения компания организует сбор сохранившихся семейных писем и дневников времен Великой Отечественной войны, их оцифровку и создание иммерсивных аудиоисторий. Профессиональная озвучка записей, аудиоэффекты и другие мультимедийные инструменты обеспечивают погружение слушателей в одно из самых тяжелых и исторически значимых времен для нашей страны, оживляя события тех лет через личные истории участников. Создаваемый в рамках проекта контент размещается в онлайне и бесплатно доступен всем жителям России.