В Воронеже ищут подрядчика для завершения работ в детской зоне парка «Орленок»

Пока "Орленок" выглядит так. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Городское управление строительной политики объявило аукцион на выполнение работ по благоустройству детской парка культуры и отдыха «Орленок» в центре Воронежа. Начальная цена составляет 21,3 млн рублей. Информация о проведении тендера появилась на портале госзакупок 17 июня.

Работы профинансируют из городского и областного бюджетов. Завершить обновление детской зоны необходимо до 1 сентября.

Подрядчик должен не только благоустроить территорию, но и установить качели, карусели, вертушки, башни с мостиками и паутиной, горки, трамплины и развивающие игровые доски.

Заявки на конкурс принимают до 25 июня. Электронный аукцион состоится 29 июня.

Напомним, открытие парка планировалось к началу лета. Но подрядная организация, которая благоустраивала парк «Орленок», попала в процедуру банкротства: в мае прошло судебное заседание, где начался рассматриваться вопрос о ее несостоятельности. После этого контракт с ней расторгли. После этого в мэрии объявили, что откроют парк только частично.