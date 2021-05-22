Воронежский парк «Орленок» откроют после реконструкции частично

Фото с сайта мэрии Воронежа

Воронежский парк «Орленок» откроют для горожан летом, как и было заявлено ранее, но только частично. Подвели два подрядчика из-за возникших в их компаниях финансовых проблем и последующим расторжением контракта. Муниципалитет пообещал найти выход. Об этом рассказали в мэрии в субботу, 22 мая.

– Сейчас рассматривается вариант открытия доступа для прохода и отдыха в основную часть парка – в прогулочные зоны, где работы завершены. Это произойдет летом после необходимой подготовки и наведения там санитарного порядка. Другая часть парка и отдельные локации будут пока закрыты для завершения работ, – пояснили в горадминистрации.

Напомним, открытие парка планировалось к началу лета. Но подрядная организация, которая благоустраивала парк «Орленок», попала в процедуру банкротства: в мае прошло судебное заседание, где начался рассматриваться вопрос о ее несостоятельности. После этого контракт с ней расторгли.

Для того, чтобы завершить работы, власти оценили масштаб выполненных подрядчиком объемов, а также их качество. Подрядной организации направлены претензии. Пока будут проходить торги по поиску нового подрядчика, по гарантии компания должна будет устранить все недочеты.

Также отдельными лотами выставлены на торги контракты по завершению работ по освещению, мощению и озеленению в «Орленке». В дальнейшем пройдут процедуры отбора подрядчиков и на оставшиеся виды. Координатором выступает управление строительной политики.