Воронежский парк «Орленок» откроется весной 2021 года

Фото с сайта мэрии Воронежа

Воронежский парк «Орленок» планируют открыть весной 2021 года. К такому решению пришли в ходе выездного совещания сотрудники областных и городских властей, а также подрядчик и специалисты стройнадзора, сообщили в мэрии.

Сейчас там заканчиваются работы по благоустройству. С наступлением теплых дней «Орленок» откроет свои двери для посетителей, как больших, так и маленьких – уверены в мэрии. За зимние месяцы у подрядчика будет время устранить недочеты. В парке проведены работы по мощению участков, обустройству дорожек, сделано освещение, установлена система полива. Уже подготовили основание для детской зоны.

Специалисты по слепкам восстановили элементы входной группы – русты, лепнину, капители. Колонны приобрели утраченные элементы. Архитекторы вернули цветовую гамму – темно-зеленую, которая радовала глаз ранее.

Основание скульптуры «Орленка» установили на «тепляке» и облицевали гранитом. Планируется, что постамент для лучшего восприятия будет соразмерен ее высоте.

Одна из ключевых фигур – фонтан – обновил маскароны в виде льва. Также он будет световым и звуковым. Сейчас завершаются работы в основании чаши – выкладывается мозаика, ведется подготовка к облицовке.

В детской зоне уже установили оборудование из светлой робинии. Работы, как и приемка, велись под надзором эксперта Минстроя РФ.

Кстати, не забыли и о братьях наших меньших. Весной в парке откроется площадка для выгула и дрессировки собак. Она была внесена в проект по просьбе горожан и оборудована по всем правилам и требованиям.

Для любителей спорта появятся две зоны. На одной установят уличные тренажеры, на другой оборудуют площадку стрит-бола и воркаута. Согласно проекту, для парка выбраны тихие виды спорта, а резиновое покрытие уменьшит звук.

Не забыли и мемориальный комплекс. Он облицован, заменено мощение, отремонтированы старинные фонари.

В парке обновлено также ограждение. Планируется установка приствольных решеток. Территория вокруг парка выполнена в соответствии с требованиями безбарьерной среды (с необходимыми понижениями и техническими зонами из мелкой брусчатки).