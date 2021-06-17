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Общество17 июня 2021 16:50

Из-за газосварочных работ воронежцы вызвали спасателей к театру кукол

Напомним, в декабре 2020 года стартовало масштабное обновление здания
Олег ИВАНОВ
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17 июня воронежцев удивило скопление пожарных машин на проспекте Революции у здания Воронежского государственного театра кукол имени Вольховского. Как объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, поступил ложный вызов пожарной охраны к зданию театра. Оказалось, что на крыше проводились газосварочные работы. Они-то и вызвали опасения горожан. Однако зданию ничего не угрожало.

Напомним, в декабре начавшийся ремонт кукольного театра вызвал резонанс в городе, когда в ходе работ подрядчик уничтожил лепной декор. Воронежцы возмутились, что фасад намерены «зашить» керамогранитом. Позже департамент культуры пообещал воронежцам сохранить исторический архитектурный облик театра.

В итоге было решено, что стены облицуют природным камнем. Рабочая группа из чиновников, подрядчиков и членов попечительского совета театра выбирала из 10 образцов фасадных плит и декоративных элементов. Чуть позже их показали подробнее.