Из-за газосварочных работ воронежцы вызвали спасателей к театру кукол

17 июня воронежцев удивило скопление пожарных машин на проспекте Революции у здания Воронежского государственного театра кукол имени Вольховского. Как объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, поступил ложный вызов пожарной охраны к зданию театра. Оказалось, что на крыше проводились газосварочные работы. Они-то и вызвали опасения горожан. Однако зданию ничего не угрожало.

Напомним, в декабре начавшийся ремонт кукольного театра вызвал резонанс в городе, когда в ходе работ подрядчик уничтожил лепной декор. Воронежцы возмутились, что фасад намерены «зашить» керамогранитом. Позже департамент культуры пообещал воронежцам сохранить исторический архитектурный облик театра.

В итоге было решено, что стены облицуют природным камнем. Рабочая группа из чиновников, подрядчиков и членов попечительского совета театра выбирала из 10 образцов фасадных плит и декоративных элементов. Чуть позже их показали подробнее.