21 выпускник Воронежской области получил 100 баллов на ЕГЭ по химии и литературе

Ребята писали экзамены 31 мая. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Региональный департамент образования, науки и молодежной политики сообщил о первых результатах ЕГЭ-2021 в Воронежской области. Напомним, 31 мая выпускники писали географию, литературу и химию. По данным ведомства, 21 выпускник получил 100 баллов по одному из предметов. Высшую оценку на экзамене по химии заработали девять человек и 12 экзаменуемых так же отлично сдали литературу.

Общее количество ребят, набравших более 70 баллов по одному из предметов — 964 человека (40% от всех сдавших первые три предмета). Среди них: те, кто набрал более 85 баллов — 264 выпускника, а тех, кто набрал более 70 баллов — 700 ребят.

Первые три предмета по выбору в области сдали 2 408 выпускников. Географию выбрали 495 участников ЕГЭ (планировали 639 человека), литературу 679 (заявлялись 836 выпускников), а химию 1234 экзаменуемых (заявление на сдачу подавали 1378 человек).

Ранее о первых итогах в стране рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. 100 баллов по химии получили 543 российских выпускника, по географии — 120 человек, по литературе — 1355 экзаменуемых.