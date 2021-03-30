ЕГЭ-2021 в Воронежской области: расписание и особенности проведения

Для участия в ЕГЭ зарегистрировались 11 120 человек.

Воронежские выпускники будут сдавать ЕГЭ-2021 в очном режиме. Как сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики, эпидемиологическая ситуация позволяет провести итоговую аттестацию штатно.

– Мы продолжаем выполнять предписания Роспотребнадзора и Рособрнадзора, связанные с дистанцированием, обеспечением социальных норм и правил, с иной рассадкой обучающихся, иным количеством участников экзамена. Уверен, ЕГЭ пройдет без сбоев – так, как проводилось всегда, – пояснил руководитель ведомства Олег Мосолов.

КОЛИЧЕСТВО ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

В 2021 году единый госэкзамен будут сдавать только ребята, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. В Воронежской области для участия в основном периоде ЕГЭ зарегистрировались 11 120 человек (в 2020-м – 11 104 ), из них выпускников текущего года – 10 326 ребят. Это практически столько же, сколько и в прошлом. Тогда было 10 256 одиннадцатиклассников.

Количество выпускников прошлых лет незначительно уменьшилось– 691, в 2020-м – 736. Немного увеличилось число обучающихся учреждений среднего профессионального образования – 99 экзаменуемых, в годом ранее таких было 78 человек. Также на ЕГЭ зарегистрировались четверо десятиклассников, которые завершили освоение образовательной программы по предмету.

Основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля.

В ТОПЕ - ЦАРИЦА НАУК

Среди дисциплин по выбору в 2021-м лидирует профильная математика. Ее выбрали 7 135 ребят. Как правило, предмет необходим для поступлении в технические вузы, и после отмены сдачи базового уровня он вышел в первые строки рейтинга дисциплин по выбору. Не сдают позиций обществознание – 4 753 участника, физика – 3 191 и биология – 2 145.

Среди невостребованных предметов оказался французский язык: всего 16 выпускников заявились на экзамен. Наиболее редким предметом 2021 года оказался китайский. Его решили сдавать пять человек.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Второй год подряд из-за коронавируса и эпидобстановки привычную процедуру проведения ЕГЭ приходится корректировать. Как мы уже сказали выше, госэкзамены в 2021-м сдают только те, кто собирается получить высшее образование. Ребята пишут работы по предметам, которые требуются для поступления в вузы. А также для получения аттестата – русский язык. Экзамен по математике базового уровня проводиться не будет.

Одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в университеты, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому и математике. Ребятам с ограниченными возможностями здоровья для аттестата нужно сдать по выбору ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

Для проведения основного этапа единого госэкзамена в области оборудуют 65 пунктов. На каждом будут присутствовать медработники, чтобы измерить температуру присутствующим и принять меры, если среди выпускников или педагогов-организаторов окажутся люди с признаками ОРЗ или ОРВИ.

Проконсультироваться по ЕГЭ можно на «горячей линии» Рособрнадзора: +7 (495) 984 89 19. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

РАСПИСАНИЕ

Основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, а дополнительный – с 12 по 17 июля.

График сдачи предметов:

· 31 мая (пн) – география, литература, химия;

· 3 и 4 июня (чт-пт) – русский язык;

· 7 июня (пн) – экзамен по профильной математике;

· 11 июня (пт) – по истории и физике;

· 15 июня (вт) – по обществознанию;

· 18 июня (пт) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология;

· 21-22 июня (пн-вт) – иностранные языки (раздел «Говорение»);

· 24-25 июня (чт-пт) – информатика и ИКТ.

Резервные дни:

· 28 июня (пн) – география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история;

·13 июля (вт) – русский язык;

·14 июля (ср) – обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), математика профильного уровня, информатика и ИКТ;

·17 июля (сб) – резерв: по всем учебным предметам.

Для проведения основного этапа единого госэкзамена в области оборудуют 65 пунктов. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ДЛЯ СПРАВОК

Получить консультацию о проведении ЕГЭ можно на «горячей линии» Рособрнадзора по номеру: +7 (495) 984 89 19. Кроме того, работает «телефон доверия ЕГЭ»: +7 (495) 104 68 38. Задать интересующий вопрос или сообщить о нарушениях можно и региональным специалистам по телефону: +7 (473) 255-52-61.