Евгений Китаев и Марина Андрейчук провели совещание, посвященное проблемам ЖКХ

Коллегиальный мониторинг сферы ЖКХ позволяет вносить на рассмотрение областного парламента актуальные законодательные инициативы

Депутаты Воронежской областной Думы, члены фракции «Единой России» Евгений Китаев, председатель Комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам и его заместитель по комитету Марина Андрейчук провели на базе региональной общественной приемной партии селекторное совещание с участием председателя правления Воронежской региональной общественной организации (ВРОО) «Жилищный контроль» Ларисы Тулиновой, исполнительного директора Елены Рудь и представителей районных отделений ВРОО.

Собравшиеся заслушали отчет о работе, проделанной ВРОО «Жилконтроль» за минувший 2020 год и первый квартал текущего года, а также обсудили предложения по взаимодействию этой организации с региональной приемной партии и депутатским корпусом.

Как пояснила руководитель региональной приемной «Единой России» Марина Андрейчук, за это время сюда поступили более 3000 обращений по поводу некачественного оказания коммунальных услуг жителям многоквартирных домов (МКД), при этом большая их часть получила положительные решения благодаря взаимодействию с сотрудниками «Жилконтроля».

Большой объем работы выполнен и в части просветительской деятельности среди населения, особенно среди подрастающего поколения. Так, в школах области были проведены более 1000 уроков в рамках партпроекта «Школа грамотного потребителя», во время которых дети и подростки получают полезную информацию о работе ЖКХ, правильном пользовании коммунальными услугами и порядке начисления платежей за них.

В свою очередь, Евгений Китаев рассказал о том, что Комитет по ЖКХ, энергетике и тарифам совместно со специалистами региональной приемной «Единой России» и ВРОО «Жилконтроль» проводят комиссионные осмотры жилых домов, осуществляют контроль качества их обслуживания и ремонта.

Депутат подчеркнул, что коллегиальный мониторинг сферы ЖКХ позволяет вносить на рассмотрение областного парламента актуальные законодательные инициативы. В частности, по его мнению, давно назрела необходимость материальной поддержки старших по многоквартирным домам. «Сейчас они выполняют свои непростые обязанности на общественных началах и за счет личного времени. Думаю, что это неправильно», - отметил Евгений Китаев при поддержке участников совещания.

Подводя итоги отчетного периода, исполнительный директор ВРОО «Жилконтроль» Елена Рудь отметила, что если в 2020 году организация провела 252 мероприятия, охватив 5.100 воронежцев, то теперь плановые показатели выросли до 280 и 6.300 соответственно, при этом темпы работы не снижаются.

В ходе совещания его участники, включая представителей на местах, обсудили и ряд корректив в порядок и регламенты капремонта МКД – от более четкого определения общедомового имущества до устранения разнобоя при определении подрядчиков для ремонта систем отопления, водо- и теплоснабжения. Подводя итог совещания, Марина Андрейчук еще раз напомнила, что проблемы ЖКХ занимают одно из первых мест среди обращений воронежцев в региональную и местные приемные «Единой России», и потому общественный контроль за этой сферой является жизненной необходимостью.