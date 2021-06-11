В центре Воронежа высадят 125 кленов

Так сейчас выглядит часть проспекта Революции. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии Воронежа подробно рассказали, как на проспекте Революции планируют провести масштабное озеленение.

Определились с видом деревьев, которые собираются высаживать на нечетной стороне главной улицы столицы Черноземья этой осенью. На проспекте появятся 125 остролистных кленов. Такие деревья хорошо смотрятся и отличаются красивой кроной. Впрочем, в планах высадка и других пород. Каких, пока не сообщают. Деревья высадят не маленькими саженцами, а сразу большие, чтобы проспект не был голым.

Клены обещают высаживать так, чтобы потом они не доставляли неудобств ни движению автомобилистов, ни росту друг друга (будут соблюдать так называемый «шаг» между деревьями). Также обещают обеспечить последующий свободный доступ для люков инженерных сетей и канализации.

Такие клены высадят на проспекте осенью. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии напомнили, что 27 лип в начале лета пересадили с проспекта Революции на Аллею Славы на Московском проспекте (сразу за Памятником Славы). За тем, как они приживаются, сейчас ежедневно наблюдают экологи.

А вот еще шесть деревьев вырубят до конца текущей недели. Еще одно оставят. Каштан привлек внимание горожан, которые попросили его сохранить. Их предложение поддержали экологи администрации Воронежа. В итоге, чтобы его не повредить, ствол на время работ защитили ограждением. Дальше старые деревья будут вырубать так же, постепенно.

Также в мэрии рассказали об общем ходе работ на проспекте Революции. Там продолжается подготовка к прокладке канализационных каналов для кабельных сетей и укладке гранитной плитки. В этом месте уже демонтировали рекламные конструкции.