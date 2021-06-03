В Воронеже деревья с проспекта Революции «переехали» на Московский проспект

фото мэрии Воронежа

В Воронеже воспользовались временным похолоданием, чтобы пересадить деревья с проспекта Революции, где идет реконструкция. Ведь такая погода больше подходит для приживания растений, чем летний зной.

Рабочие вручную, без применения спецтехники, выкапывают большие липы, чтобы не травмировать корни. Деревья выкапывают с огромным комом земли, оборачивают его мешковиной, а также закрепляют металлической сеткой, чтобы сберечь корневую систему растений во время перевозки.

фото мэрии Воронежа

фото мэрии Воронежа

На Московском проспекте, в районе памятника Славы, заранее подготовили ямы для пересаживаемых деревьев, подготовили цистерну для полива. Ночью таким образом переместили 18 лип.

- В ближайшие несколько суток специалисты надеются пересадить максимум из запланированных деревьев, чтобы не упускать ни одного прохладного дня, ведь в такую погоду легче осуществлять уходные работы, - сообщили в мэрии Воронежа. - Чтобы деревья прижились будут проводить систематический полив. Использованы современные технологии - специальные "юбки" капельного полива, (первую установили ночью, остальные в течение ближайших дней. Они вмещают 70 литров воды, в которую добавляется специальная подкормка для интенсификации роста корней.

Всего с нечетной стороны должны пересадить 30 деревьев.