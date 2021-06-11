В Воронеже пенсионера, пробившего камнем голову 9-летнего мальчика, арестовали

Здесь произошел роковой бросок камня, сломавшего череп девятилетнему мальчику. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В четверг, 10 июня, суд принял решение арестовать 64-летнего мужчину, покалечившего 9-летнего мальчика. Он пробудет в СИЗО до 9 августа. Как минимум. Срок заключения может быть и продлен.

Напомним, дикий случай на улице Иркутской Левобережного района произошел 8 июня. Дети играли возле гаражей. 64-летнего мужчина они почему-то стали сильно раздражать. Так, что он кинул в сторону ребятишек камень, попавший прямо в голову 9-летнему мальчику. Ребенка отвезли в больницу. Там ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа.

В отношении пенсионера сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «з» ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.