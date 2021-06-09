В Воронеже пенсионер разбил камнем голову девятилетнему ребенку

Ребенку диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежские следователи возбудили уголовное дело на 64-летнего мужчину, покалечившего чужого ребенка. Инцидент произошел днем 8 июня. На улице Иркутской возле гаражей играла компания детей. Пенсионер, недовольный криками ребятни, стал ругаться и кинул в них камень, который попал в голову девятилетнему мальчику. Ребенка привезли в больницу, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа. Мужчину задержали.

- Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.