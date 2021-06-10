Перед общегородским выпускным в Воронеже старшеклассников хотят привить от коронавируса

Губернатор Воронежской области 10 июня Александр Гусев одобрил предложение провести тестирование на коронавирус и среди выпускников воронежских школ перед общегородским выпускным.

Напомним, общегородской выпускной в 2021 году в Воронеже пройдет в ночь со 2 на 3 июля. Дату сдвинули на неделю в соответствии с графиком единого государственного экзамена. Раньше праздник прощания со школой традиционно проходил 25 июня. В этом году на общегородском выпускном ожидают около 4 тысяч выпускников 11 классов.

Для участников уже приобрели 15 тысяч масок и 50 литров антисептика. На всех входах организуют термометрию всех присутствующих, а за 72 часа весь технический персонал, работники торговых точек и охранных предприятий пройдут исследование на коронавирус.

Ранее стало известно, что к сдаче ЕГЭ в Воронежской области не допустили 9 больных коронавирусом школьников и более 30 детей, контактировавших с заболевшими.