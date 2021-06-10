В Воронежской области к сдаче ЕГЭ не допустили 9 больных коронавирусом школьников

Всех больных своевременно изолировали Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К сдаче ЕГЭ в Воронежской области не допустили 9 больных коронавирусом школьников и более 30 детей, контактировавших с заболевшими. Об этом 10 июня рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.

Напомним, что в этом году 11 класс окончат 10326 юношей и девушек Воронежской области.

Кроме того, во время лабораторного обследования педагогов, планирующих работать в детских оздоровительных учреждениях, выявили 29 человек с положительным результатом на COVID-19 без клинических проявлений.

Всех больных своевременно изолировали, что позволила не допустить возникновения очагов и их распространения в 28 детских лагерях 11 районов области. Вместе с тем сроки открытия лагерей перенесли.

Ожидается, что в этом году в летних лагерях отдохнут около 60 тысяч воронежских детей - несколько меньше обычного и связано это с коронавирусными ограничениями. Подробнее об этом читайте в материале «КП».