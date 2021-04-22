В Воронеже началось бронирование путевок в детские лагеря

Фото Александра Черных Фото: из архива «КП»

Летом 2021 года в Воронеже будут работать 12 стационарных детских лагерей. Это лагеря «Алмаз», «Восток-4», «Голубой экран», «Кировец», «Костер», «Маяк», «Полет», ДОЛ спортбазы СШОР № 18, «Восход», «Вымпел», «Зеленый огонек» и «Кристалл».

Согласно санитарным требованиям, наполняемость в лагерях составит 75% от проектной, отдых будет организован в четыре-пять смен по 14-21 дню.

Как и в прошлом году, предусмотрены и некоторые другие ограничения: заезд детей будет осуществляться в течение одного дня, под запретом выходы и выезды детей за пределы лагеря, а также родительские дни; запрещается прием детей после дня заезда и временный выезд в течение смены, ну и, конечно, нахождение посторонних лиц на территории лагеря.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

При приеме ребенка от родителей потребуют документы об обязательном общем медицинском осмотре:

- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в МДЛО (форма № 079/у);

- справки о прививках (копии прививочного сертификата), перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных;

- справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19 (действительна в течение трех суток на дату заезда ребенка в МДЛО).

Сотрудники лагерей должны будут представить результаты обследования на коронавирус (мазок) перед началом каждой лагерной смены не ранее, чем за 72 часа до начала работы.

- В том случае, если сотрудники лагерей не будут постоянно на протяжении всей смены проживать в лагере, то им придется проходить тестирование еженедельно, - уточнили в мэрии Воронежа.

Перед открытием каждой смены в лагере будет проводиться генеральная уборка, а на протяжении всей смены в ДОЛ круглосуточно будет находиться медработник.

Для минимизации риска передачи инфекции, мероприятия с участием детей будут проходить преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий. Массовые мероприятия в закрытых помещениях при скоплении людей и с посещением родителей под запретом.

РАБОТАЮЩИМ РОДИТЕЛЯМ ВЕРНУТ ЧАСТЬ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ

С 19 апреля родители могут забронировать путевки для своих детей на сайте ЦДО Перемена.

Стоимость путевки по Воронежской области в 2021 году составит 16 380 рублей на смены продолжительностью 21 день и 10 920 рублей – на 14 дней.

Как и раньше, для детей работающих граждан предусмотрены компенсации. Их размер в этом году составит:

- за 1день при базовой стоимости 780 рублей для работников бюджетной организации (80% от стоимости) – 624 рубля и для работников других организаций (50% от стоимости) – 390 рублей

- за 14 дней при стоимости путевки 10929 рублей: 8736 и 5460 рублей соответственно

- за 21 день при стоимости путевки 16380 рублей: 13104 и 8190 рублей соответственно.

Все подробности, а также список необходимых для приобретения путевки документов, можно найти на сайте ЦДО Перемена. Стомость путевки в муниципальные лагеря станет известна в мае.