В Воронежской области ливень смыл часть парка, стоящего 85 миллионов

Пока "Горки" находятся в размытом состоянии. Фото: Типичный Лиски, ВКонтакте.

В паблике «Типичный Лиски» разместили фото последствий сильного дождя в этом крупном райцентре Воронежской области. Он смыл часть строящегося парка «Горки». Ливень вырвал часть плитки. И «уронил» на землю две начальные буквы фигуры с названием парка. Везде видны огромные рытвины, а на склоне и вовсе случился обвал.

Местные власти призывают ситуации не драматизировать. Все-таки объект не сдан, а только строится. Однако в администрации допускают, что подрядчик плохо сделал ливневку. Не исключено, что ему предъявят претензии, как минимум, заставят все восстановить за свой счет.

Напомним, проект парка «Горки» победил в конкурсе Минстроя 2020 года. На его создание обещали выделить до 80 млн рублей из федерального бюджета. В феврале 2021 года компания «Авангард-Строй» выиграла конкурс на его строительство, предложив самую низкую цену – 85 миллионов рублей. Парк планировали ввести в эксплуатацию до октября. Там должны появиться набережная, ярмарочная площадь, зона фуд-корта. Зимой, по замыслу проектировщиков, в парке можно покататься на тюбинге, а летом отдохнуть на оборудованном пляже.

Кстати, в Воронеже также любой сильный дождь превращается едва ли не в стихийное бедствие, так случилось и в среду, 9 июня.