Ливень в Воронеже: огромные лужи и град размером с монету

Фото: Галина Титова, Александр Карасев.

Пока жители Воронежа продолжают ждать, когда же в городе установится теплая летняя погода, природа реализует собственные планы. Днем 9 июня на столицу Черноземья обрушался ливень и град. А жители города активно делятся фотографиями непогоды в своих социальных сетях.

На кадрах видно, что весь центр города залит дождем, местами выпал град. Один из воронежцев сделал фотографии, на которых виден лед размером с монету.

В районе железнодорожного вокзала на стоянке начали уходить под воду припаркованные автобусы и машины. Такая же ситуация на Кольцовской и ряде других улиц.