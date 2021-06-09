В Воронежскую область вернется жара до +27 градусов

В ближайшие дни можно позагорать, но лучше и зонт с собой прихватить. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Жаркую и влажную погоду обещают воронежские синоптики в ближайшие дни. Согласно прогнозу, местами по Воронежской области 10 июня ожидают жару до +26 градусов, а 11 июня – и вовсе до +27.

Ранее метеорологи сообщали, что над территорией нашей области задержался циклон. Из-за него в Воронеже погода днем крайне неустойчивая – сначала светит солнце, а потом налетает дождь и гроза. В столице Черноземья подобная погода сохранится, как минимум, до 13 июня. Ночью столбик термометра будет колебаться от +12 до +14 градусов. Днем же температура стабильно задержится в районе отметки +24.

В ночь на четверг, 10 июня, в Воронеже, по уточненному прогнозу, будет пасмурно при +13 градусах. Днем потеплеет до +24. Будет светить солнце, но возможна и гроза.

Ночью в пятницу, 11 июня, вместо южного подует юго-восточный ветер. Из-за облаков будет показываться луна при +14 градусах. Днем погода будет той же, что и сутки назад, - +24 градуса, солнечно, но с вероятностью грозы.

В ночь на субботу, 12 июня, подует юго-западный ветер. Снова будет +14 при переменной облачности. Днем опять +24, и то солнце, то дождь с грозой. Ровно такой же обещает быть погода в воскресенье, 13 июня. И ночью, и днем.