В районе Воронежской области наркозависимые незаконно получали водительские права

Пятеро жителей Острогожского района Воронежской области умудрились получить права управления транспортными средствами, хотя у них же были медицинских противопоказания, связанные с употреблением наркотических средств.

- По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявления о лишении вышеуказанных лиц права управления транспортными средствами, - сообщили в областной прокуратуре.

Один из последних случаев, когда в крови устроившего ДТП водителя врачи обнаружили следы наркотического вещества - амфетамина - произошел вечером 27 марта на улице Шишкова. Неуправляемая «Тойота Марк» на огромной скорости зацепила «Ниссан Кашкай». В ДТП погибла женщина-пешеход.