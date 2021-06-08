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Общество8 июня 2021 10:29

В районе Воронежской области наркозависимые незаконно получали водительские права

Сейчас их пытаются лишить документов через суд
Олег ИВАНОВ
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Пятеро жителей Острогожского района Воронежской области умудрились получить права управления транспортными средствами, хотя у них же были медицинских противопоказания, связанные с употреблением наркотических средств.

- По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявления о лишении вышеуказанных лиц права управления транспортными средствами, - сообщили в областной прокуратуре.

Один из последних случаев, когда в крови устроившего ДТП водителя врачи обнаружили следы наркотического вещества - амфетамина - произошел вечером 27 марта на улице Шишкова. Неуправляемая «Тойота Марк» на огромной скорости зацепила «Ниссан Кашкай». В ДТП погибла женщина-пешеход.