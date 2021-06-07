В Зелёном Марафоне Сбера в Черноземье приняли участие почти 6 тысяч человек

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5 июня — в День защиты окружающей среды — Сбер провёл Зелёный Марафон в 180 городах страны. В Черноземье в этом году в офлайн-формате старты прошли в Курске и Орле. Кроме того, впервые в формате онлайн забег состоялся в 11 городах региона — Белгороде, Борисоглебске, Воронеже, Ельце, Железногорске, Липецке, Мичуринске, Россоши, Семилуках, Старом Осколе и Тамбове. Впрочем, возможность принять участие в забеге была доступна всем, независимо от места проживания. Для этого достаточно было скачать себе мобильное приложение «Зелёный Марафон» (оно доступно в App Store и Google Play).

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В мобильном приложении можно было пробежать одну из четырёх дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км). Это можно было сделать в любое удобное время суток 5 июня с 00:00 до 24:00. При этом, 180 самых быстрых участников среди мужчин и женщин на каждой дистанции после подведения итогов по стране получат призы, среди которых смарт-дисплей SberPortal, подписка СберПрайм на 1 год, кубки и медали Зелёного Марафона. Результаты онлайн-забега появятся на сайте Зелёного Марафона 8 июня 2021 года.

В Курске в офлайн-формате забег проводился на дистанции 4,2 км, а в Орле – 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Кроме того, организаторами были предложены дистанции на 420 метров для детей в двух возрастных группах и в новой для Зелёного Марафоне дисциплине – скандинавской ходьбе.

Поддержать участников в Курске и Орле пришли сотни горожан. Но это не помешало проводить все мероприятия с соблюдением санитарных норм безопасности. А для поддержания приподнятого настроения были организованы праздничные концерты, различные конкурсы и веселые активности. В них приняли участие представители экосистемы Сбера – СБЕР ЕАПТЕКА, СберМобайл, СберЗвук и СберЗдоровье, а также многочисленные партнеры Зелёного Марафона.

В Воронеже с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка – управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк Денис Скребец:

«Мы уже в девятый раз вышли на Зелёный Марафон, и каждый раз бежим со смыслом – это наша традиция. В этом году марафон посвящен проблемам сохранения окружающей среды. Вдвойне приятно, что мы не только пробежали свои дистанции, пообщались, получили заряд бодрости, но и сделали маленький вклад в сохранение нашей планеты. Стратегия банка на 100% коррелирует с сегодняшним мероприятием. Сохранение природы и в целом экологические аспекты – одна из основных наших задач как социально ответственной компании».

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Также участников Зелёного Марафона ПАО Сбербанка поприветствовал руководитель Департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин:

«Сегодня говорить о спортивном образе жизни можно только тогда, когда человек в целом ведет здоровый образ жизни. Это и экология, и правильное питание, и физическая активность. Зелёный Марафон носит знаковый характер и заставляет задуматься о будущем, о наших детях и в целом о том, что и кто нас окружает. Это мероприятие, которое уже много лет проходит под эгидой Сбера, очень важно».

Тепло поздравила воронежцев со спортивным праздником олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Рузина:

«В Сбере много хороших акций, но Зелёный Марафон – одна из лучших. В забеге могут принять участие как начинающие любители бега, так и профессионалы. Я сама бегала 100, 200 и 400 метров. Всегда с большим уважением относилась к марафонцам, потому что это спортсмены с большой силой воли. Мероприятие Сбера очень значимо для развития массового спорта в Воронежской области. Спорт – это здоровье! Любой бег – заряд энергии, который дает возможность впоследствии работать с удвоенной силой».

Всем, кто принял участие в забеге-онлайн и смог это подтвердить трекером бега на основе карт 2ГИС организаторы выдавали сувениры - саше с семенами цветов для посадки, купоны от СБЕР ЕАПТЕКИ со скидкой на заказ.

Главная цель Зелёного Марафона в этом году — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов для их решения. Онлайн-забег — один из таких шагов: каждый километр, который участник пробежал 5 июня с мобильным приложением, Сбер приравнял к одному рублю. Поэтому, чем больше километров — тем больше рублей в общую копилку, которая пойдёт на посадку деревьев в регионах России. В этот день в Черноземье в Зелёном Марафоне приняли участие более 2,3 тысяч бегунов, а в общей сложности на мероприятиях спортивного праздника побывали почти 6 тыс. человек.

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В финале состоялись экологические акции. В Воронеже на территории СОК «Олимпик» участники мероприятия посадили саженцы молодых лип. Они дополнили аллею, которую здесь высаживают участники Зелёного Марафона с 2012 года. Кроме того, состоялся плоггинг-забег, который Центрально-Черноземный банк провел совместно с представителями Воронежской региональной общественной организации «Центр экологической политики».

Прекрасное настроение и заряд бодрости стали приятным бонусом для всех, кто присоединился в это субботнее утро к семейному спортивному празднику во всех 180 городах России. А те, кто скачал себе мобильное приложение «Зелёный Марафон» теперь смогут приобщаться к здоровому образу жизни круглый год. Оно помогает не только сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам, конвертировать беговые достижения в озеленение планеты, но и получить экспертные советы по бегу, правильному питанию и экологичному потреблению и стать «зелёным» амбассадором, принимая участие в челленджах и рассказывая друзьям об экологических инициативах.

Проект Зелёный Марафон был реализован совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. Его информационными партнерами в Воронеже стали «Комсомольская правда», «Де Факто», «Обозреватель.Врн» и «Новости Воронежа».