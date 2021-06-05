Воронежские артисты пять часов читали в подвале письма Платонова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Голые стены, стулья, наушники. Необычный опыт получили воронежцы на Платоновском фестивале. 11-й форум искусств начался с оригинального представления «Время, которое я займу у вас, будет коротким». Перфоманс, который можно назвать «Живые письма» в подвале», придумала режиссер из Новосибирска Полина Кардымон. Пять часов в арт-пространстве «Прогресс» на Фридриха Энгельса 10 актеров читали зрителям наизусть письма Андрея Платонова. Артисты выбирали письма на свой вкус – послания писателя жене, Сталину или коллегам. И зрители могли «почитать» любое из них на выбор. А еще – прерваться, перейти к другому письму, третьему, десятому. Артисты читали нон-стопом. И за это время можно было постичь полный спектр эмоций, которые испытывал писатель – сомнение, разочарование, отчаяние (от литературной изоляции, в которой оказался писатель после критики повести «Впрок», когда ни один журнал его не печатал), нежность и надежду (от поддерживающей его любви к супруге).

- Каждый из артистов нашел в письмах Платонова то, что откликается конкретно ему. Эти фрагменты передаются зрителя в разном темпе и в разном настроении. Мы стремились к тому, чтобы отвлечься от того, что эти люди - артисты, чтобы актерский флер ушел, чтобы «говорил» сам Платонов, поэтому перформанс и продолжался пять часов. Возможно, поначалу такой беспрерывный разговор вызывает у зрителя чувство некомфорта - когда не знаешь, как себя вести, смотреть ли в глаза артисту, когда он читает не залу, а непосредственно тебе. Но постепенно привыкаешь и начинаешь размышлять, задумываться - о Платонове, о человеке напротив, о себе самом, - объяснила идею перфоманса Полина Кардымон.

Цикл перформансов на необычных площадках города - новинка этого сезона Платоновского фестиваля. Сама Полина копала котлован у железнодорожного моста. 4 июня артисты спели в поезде рассказ писателя. Сегодня зрители отправятся в лес. А завтра артисты Камерного станцуют Платонова.