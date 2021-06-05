В Воронеже невеста досрочно завершила рытье котлована

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Возле дамбы Железнодорожного моста 4 июня невеста работала лопатой. Хрупкая девушка Полина Кардымон копала котлован. Режиссер и художница этим перфомансом переосмысливала роман Платонова, который звучал из громкоговорителей во время ее работы. Девушка хотела понять, для чего сегодня можно делать то, что герои Платонова делали ради достижения светлого будущего.

- Я, которая никогда не копала, даже картошку, первоначально предложила, чтобы перфоманс был недельным. И благодарна дирекции Платоновского фестиваля, что меня отрезвили. Ведь копать по девять часов подряд… не знаю, выживу ли я в этом котловане. Когда меня отвезли на место, показали, как держать лопату, я села там и ревела под дождем, - призналась Полина. - Этот перформанс посвящен моему отцу, которого хватил удар в момент, когда он занимался копанием. Это все про Россию, труд, про то, способна ли я, рожденная уже в другом пространстве, на такой длительный физический труд...

Копать «невеста» должна была еще два дня. По девять часов ежедневно. Каждый вечер художница собиралась стирать с записи фрагменты, которые покажутся ей осмысленными. По идее, в конце третьего дня Полина должна была остаться в тишине.

Некоторые воронежцы успели не просто понаблюдать за работой Полины, но и присоединиться к процессу. Сразу несколько «женихов» помогали девушке в первый день.

К сожалению, перфоманс прервали. Бульдозер закопал яму, об этом сообщила дирекция Платоновфеста.

- К сожалению, нам не удастся провести второй и третий дни перформанса - дирекция фестиваля не смогла получить необходимое разрешение на проведение земляных работ на дамбе железнодорожного моста. Поэтому мы вынуждены были досрочно закопать КОТЛОВАН, что художница Полина Кардымон сделала вчера вечером, поставив таким образом логическую точку. Приносим свои извинения тем, кто не успел принять участие в перформансе или увидеть его, - сообщили в дирекции.