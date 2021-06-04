Дело экс-ректора ВГТУ о присвоении имущества направили в Центральный районный суд Воронежа

Не так давно Сергею Колодяжному продлили домашний арест до 21 июня Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

4 июня прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 42-летнего экс-ректора ВГТУ Сергея Колодяжного. Его обвиняют в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения. Бывшему главе опорного вуза грозит до 10 лет лишения свободы.

Не так давно Сергею Колодяжному продлили домашний арест до 21 июня.

Напомним, руководителя ВГТУ поместили в СИЗО в начале марта 2020-го, изначально на него завели уголовные дела о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Колодяжный мог получать деньги от своих подчиненных, начисленных им под видом премий.

Другой экс-ректор, глава ВГАУ Алексей Попов, также сейчас находится под домашним арестом. Он останется в своих четырех стенах до 9 июля. Алексея Попова обвиняют в хищении 880 тысяч рублей. По версии следствия, ректор завышал премии подчиненных и заставлял передавать разницу в деньгах себе. Его взяли с поличным 10 марта. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на присвоение крупной суммы денег с использованием служебного положения».