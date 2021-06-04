В Воронеже определили виновника утечки крупной партии азотной кислоты

Азотную кислоту перелили в другую машину, но часть ее уже успела вылиться. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района возбудили административное дело по факту разлива азотной кислоты. Напомним, инцидент случился 19 мая на дороге возле дома № 19 по улице Землячки. Произошла разгерметизация цистерны, в которой было 5 400 кубометров азотной кислоты. Вскоре приехала новая машина. В нее перекачали кислоту из поврежденной цистерны. Но часть опасного вещества все же вылилась.

В итоге по административному делу ответил сотрудник ООО «ХимИндустрия», ответственный за перевозку опасного. Его признали виновным по ч. 2 ст. 12.21.2 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки опасных грузов» и оштрафовали.