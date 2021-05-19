На воронежском предприятии произошла утечка кислоты

Фото с сайта прокуратуры Воронежской области

Днем в среду, 19 мая, в Левобережном районе Воронежа на территории предприятия «Химоптторг» на улице Землячки произошла разгерметизация автоцистерны с азотной кислотой, прибывшей из Нижегородской области. об этом сообщила прокуратура области. Сотрудников предприятия срочно эвакуировали, а на место прибыли оперативные службы и контролирующие органы. Содержимое поврежденной емкости перелили в герметичную. На месте ЧП в течение дня работали спасатели. Сообщений об пострадавших не поступало.

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа организовала проверку исполнения природоохранного законодательства и соблюдения требований безопасности при обращении с ядовитыми веществами. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы писали об обнаружении на контейнерной площадке в центре города восьми канистр с химическим веществом.

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