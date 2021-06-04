Заподозренного в двухмиллионном мошенничестве воронежского адвоката выпустили из СИЗО

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

После двух месяцев в СИЗО, адвокату Роману Бруданину удалось добиться смягчения меры пресечения. Ленинский райсуд отправил его под домашний арест, вынеся решение 4 июня. В домашнем заточении он пробудет до 6 июля. Об этом сообщили в суде.

Напомним, защитника заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей. Следователи на основании материалов УФСБ возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ. По предварительным данным, в марте 2021 года адвокат оказывал юридическую помощь одному из своих клиентов. В ходе расследования уголовного дела ему стало известно о том, что по нему могут привлечь еще одного фигуранта. Адвокат из «корыстной заинтересованности», вводя мужчину в заблуждение, сообщил ему о наличии личных связей с сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы не давать хода следствию якобы необходимо было договориться со следователем, а для этого передать ему вознаграждение в размере 2 млн рублей.

Защитника взяли с поличным в начале апреля 2021 года при передаче ему 1,3 млн рублей.